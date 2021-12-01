آلاء خليفة



أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات د.سلمان العنزي عن فوز القائمة الطبية بانتخابات رابطة كلية الطب بـ 442 صوتا، وتلتها القائمة الأكاديمية بـ 365 صوتا، حيث جرت الانتخابات أمس وسط منافسة قوية بين القائمتين لاختيار من يمثلهم في الهيئة الإدارية للرابطة، وكانت «الأكاديمية» قد فازت بالانتخابات خلال الـ 3 سنوات الماضية. وتقدم العنزي بالشكر لجميع الإدارات وجهات العمل في جامعة الكويت ومختلف كلياتها على المجهود الكبير الذي يقومون به خلال فترة الانتخابات من خلال تسخير إمكاناتهم لمساعدة اللجنة العليا للانتخابات للخروج بالعملية الطلابية في أبهى صورة. وأشار العنزي إلى أن اللجنة الميدانية حرصت على التواصل والتعاون والتنسيق مع الكليات المختلفة والتعاون معهم من خلال تجهيز مقار الاقتراع والفرز حتى تتسم عملية الانتخابات بالسرية والإتقان في رصد نتائج الفرز.



بدوره، أكد رئيس لجنة انتخابات الطلبة بكلية الطب حمد العبدلي ان إقبال الطلبة كان مميزا، إذ وصل عدد الطلبة المقترعين حتى الساعة 12 ظهرا إلى 160 طالبا من أصل 205، في حين وصل عدد الطالبات المقترعات إلى 444 طالبة من أصل 720 والعملية في انسيابية بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة، متقدما بالشكر لكل الطلبة في كلية الطب والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت، مشيدا بجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في انتخابات كلية الطب.



من جانبه، أشارت رئيسة لجنة الطالبات أبرار الكندري إلى تصاعد نسبة التصويت بشكل تدريجي مع تقدم الوقت منذ التاسعة صباحا حتى موعد إغلاق الصناديق في حركة تعتبر طبيعية خلال الأجواء الانتخابية الطلابية في جامعة الكويت بشكل عام وكلية الطب على وجه التحديد، موجهة الشكر والثناء لكل أفراد فريق العمل على مساعيهم لإنجاح هذا اليوم وإبراز الانتخابات على أكمل وجه.