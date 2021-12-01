عبدالعزيز الفضلي



استبعدت لجنة مقابلات وظيفة عامل نظافة بوزارة التربية ما يقارب 3 آلاف شخص تقدم للعمل عن طريق موقع الوزارة من اصل 5 آلاف متقدم وذلك بسبب عدم تطابق الشروط المطلوبة. وكشفت احصائية للجنة المقابلات، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، عن ان 632 متقدما، فقط اجتازوا المقابلات بنجاح منهم 148 من الذكور و316 من الاناث، مشيرة الى انه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإتمام اجراءات تعيينهم.



وأوضحت الإحصائية ان هناك عدة اسباب وراء عدم قبول اغلب المتقدمين، منها مخالفة لشرط العمر، اضافة الى الشهادة الدراسية وكذلك عدم وجود اقامة سارية، لافتة الى انه تم استبعاد 82 لعدم وجود كتاب تنازل من الكفيل بينما تخلف عن حضور المقابلة الشخصية 1021 تقدموا لطلب الوظيفة.