تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق توصيات تحسين التصنيف



ثامر السليم



أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان اجتماع مجلس جامعة الكويت وافق على وضع خطة لرفع مستوى وتصنيف الجامعة، كما تضمن مناقشة 28 بندا، بخلاف ما استجد من أعمال كترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات.



وأشارت المصادر الى ان الاجتماع عقد بحضور د.طارق الدويسان ممثلا عن فريق العمل المشكل من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لتحسين تصنيف الجامعة المكلف من قبل وزير التعليم العالي الحالي، لافتة الى أن جزءا كبيرا من البيانات الخاصة بالجامعة غير معروفة لدى جهات التصنيف مثل اعداد الطلبة ومخرجات الجامعة ومدى حاجتها في سوق العمل، فضلا عن وضع خطة لتقييم الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وتشجيع الأساتذة على البحث العلمي، وجميع هذه الأمور يتم ربطها بخطة الجامعة الاستراتيجية، كما تضمن الاجتماع ضرورة ربط ابحاث اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وقبول طلبة اجانب متفوقين في جامعة الكويت لرفع جودة التعليم وغيرها من البنود.



وأكدت المصادر ضرورة تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق توصيات تحسين تصنيف الجامعة خلال أسبوعين قبل انعقاد مجلس الجامعة القادم، والموافقة على ندب عدد من اعضاء هيئة التدريس لمدة عام للعمل في المكاتب الثقافية خارج البلاد، كالآتي: من كلية العلوم الإدارية: د.مشاري الهاجري لمكتب دبي، د.حصة العجيان لمكتب لندن، د.عبير شرهان لمكتب استراليا، د.نايف الشمري لمكتب واشنطن، ومن كلية التربية: د.عبدالمحسن القحطاني لمكتب الإسكندرية، د.خالد المحارب للمكتب ذاته، ومن كلية الحقوق: د.محمد الجارالله لمكتب عمان، د.بندر المطيري لمكتب دبي، ومن العلوم الاجتماعية: د.حمود القشعان لمكتب عمان، ومن كلية الهندسة: د.فواز عبدالملك لمكتب لوس انجيليس، ومن الشريعة: د.عبدالرحمن الرجعان لمكتب الاسكندرية، ومن كلية العلوم: د.فهمية العوضي لمكتب ايرلندا، ومن العلوم الحياتية: د.فاطمة بوجروة لمكتب لوس انجيليس.