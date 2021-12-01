عبدالعزيز الفضلي



ضمن أنشطة وفعاليات الحملة الوطنية المشتركة «تعليم آمن»، نظمت وزارة التربية بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والإعلام محاضرة توعوية لأبنائنا الطلبة بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.

وقالت المديرة المساعدة لمدرسة العارضية المتوسطة للبنات والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية عايشة الصندلي إن إقامة هذه المحاضرات في مدارس الوزارة نموذج فاعل وبناء في نشر الثقافة والوعي في نفوس بناتنا، مشيرة إلى انها تساهم في رفع نسبة الإدراك والفهم في كيفية خلق بيئة تعليمية آمنة من ناحية التقييد بالاشتراطات الصحية والتعليمات الأمنية والمرورية لأجل العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

من جانبها، ذكرت استشارية أطفال بوزارة الصحة د.سندس الهدهود ان هدفنا توعية الطالبات بأهمية التقييد بالاشتراطات الصحية لتفادي انتشار الأوبئة، مشيرة إلى أن ظاهرة «التنمر» أصبحت متفشية بين أبنائنا الطلبة، وبدورنا نسلط الضوء على أسبابه وكيفية التعامل مع المتنمرين فضلا عن طرق البحث عن الأساليب المتبعة لكبح هذه الظاهرة والتي يرفضها ديننا الحنيف.