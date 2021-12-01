امتدادا للشراكة البناءة في مجال المسؤولية المجتمعية بين محافظة الأحمدي والحرس الوطني، أطلق الحرس وبالتعاون مع المحافظة صباح أمس مبادرته لإمداد عدد من المدارس ببعض المستلزمات الدراسية الخاصة بالطلبة. وانطلقت المبادرة من ثانوية أيوب الأيوب بمدينة صباح الأحمد السكنية، حيث قام الفريق المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد بالحرس الوطني بإشراف الملازم عبدالهادي بخيت وفريق محافظة الأحمدي التطوعي بإشراف نوال الرشيد بتسليم كمية من المهمات والأدوات المساعدة والمياه الى مساعد مدير المدرسة عادل الراشد، الذي أثنى على هذه الخطوة المجتمعية، متوجها بالشكر إلى مسؤولي محافظة الأحمدي والحرس الوطني.



وسوف تتواصل المبادرة في مدارس أخرى، في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والحرس ممثلا في جمعية الحرس الوطني، ضمن المسؤولية المجتمعية للطرفين.