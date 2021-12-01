دعت وزارة الخارجية المواطنين الى الالتزام بما ورد في قرار مجلس الوزراء في 27 نوفمبر الحالي بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد لفيروس (كورونا) وما سبقها من قرارات لمجلس الوزراء وبيانات للوزارة ذات الصلة والتي تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها.



وأهابت الوزارة بالمواطنين في بيان لها إلى تجنب السفر إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم وتجنبا للإجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحور الجديد (أوميكرون).



كما أهابت بالمواطنين الذين تضطرهم ظروفهم للسفر في الوقت الراهن الى الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها وبالإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) ومتحوراته.



ودعت المواطنين الموجودين خارج البلاد للتواصل مع البعثات الديبلوماسية للكويت في أماكن تواجدهم للرد على استفساراتهم ومساعدتــــهم عند الحــــاجة.



الى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية.



وقالت «الخارجية» في بيان لها إن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ‏ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا في محاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وتكريس السيطرة عليه واستمرارا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وناشدت المجتمع الدولي التحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات وإجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.