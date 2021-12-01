مريم بندق



نصحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» المواطنين والمقيمين بعدم مغادرة الكويت في الوقت الراهن.



وبينت ان التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» غير واضحة ولا تتوافر معلومات رسمية مؤكدة حتى الآن عن الفيروس، خصوصا فيما يتعلق بحجم انتشاره أو حتى البلاد المنتشر فيها، وقد يكون منتشرا في بلد ما ولم تصدر منه إيضاحات.

وكشفت عن أن اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية أكثر تشددا حتما محليا وخارجيا يعتمد على انتشار الفيروس الجديد.

وجددت المصادر التأكيد على أن الحكومة تتابع بقلق شديد التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد، داعية الجميع إلى الالتزام بالاحترازات الصحية المعممة من قبل وزارتي الصحة والداخلية.