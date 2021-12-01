عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من الضاحية الأولى من القسائم الحكومية في «جنوب مدينة سعد العبدالله» والتي تشمل 137 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 8/12/1999 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والأحد 2 و5 ديسمبر، وتوزيع بطاقات الاحتياط الاثنين والثلاثاء 6 و7 ديسمبر واجراء عملية القرعة يوم الأحد 12 ديسمبر. ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع الى الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة. وفيما يلي اسماء المواطنين المخصص لهم القسائم:



٭ حامد أحمد محمد العيسى الحوطي



٭ كاظم عبدالله حمزة التناك



٭ هادي سعيد شايع العجمي



٭ خالد طه صبري العلي



٭ صالح عبدالرحمن السريع



٭ كريم ياسين دلي ضيدان



٭ سعد سعد محمد المطيري



٭ فالح سعد محمد القحطاني



٭ علي علي سامي العليوي



٭ يوسف يوسف محمود التناك



٭ ثامر كميخ ثامر العجمي



٭ مساعد محمد جاسم الفريح



٭ غنيم عبدالرحمن نايف الهاجري



٭ زيد عبدالرزاق محمد ابراهيم



٭ سالم سعد فهد العدواني



٭ فلاح مطر وقيان الشمري



٭ خالد محمد اسماعيل الانصاري



٭ عبدالله يوسف أحمد خليل



٭ عبدالعزيز خالد خلف عابر



٭ ناصر عبدالعزيز ناصر الجابر



٭ عيسى عبدالرضا عيسى الحداد



٭ مشاري علي حسن الشراح



٭ محمد شطيط مطر المطيري



٭ ناصر حمد ناصر حمود الهاجري



٭ اسامه طاهر حبيب المزيدي



٭ محمد زيد انويديس زيد



٭ اورنس عناد مكراد العجمي



٭ أحمد محمد حمود الرشيدي



٭ عايض عالي حمود المطيري



٭ محمود حسين علوم حسين



٭ نايف سعد نايف الهاجري



٭ عبدالله ابراهيم الشاهين العلي



٭ راشد مطلق سلمان الشبو



٭ مفرح مبارك حسن العجمي



٭ تركي عبيسان الحميدي المطيري



٭ درباس محمد عمر العمر درباس



٭ صالح عبدالله محمد السيافي



٭ حسين حسن على الشواف



٭ علي راجح منير العجمي



٭ رباح سلطان رباح العتيبي



٭ محمد منصور محمد العجمي



٭ يوسف يعقوب يوسف الشطى



٭ صلاح جاسم محمد الصومالي



٭ مشعل لافي عيد الهرير العازمي



٭ محمد يوسف محمد مراد



٭ بدر هديبان سلمى المطيري



٭ فارس محمد خيرالله الشريفي



٭ علي حمد علي الرميح



٭ علي مصطفى ميرزا الحلاق



٭ علي جاسم محمد عاشور



٭ علي عبدالله علي دشتي



٭ عبدالله محمد عبدالله الجاسم



٭ فهد خليفة محمد المزين



٭ عادل علي منسي الدلماني



٭ عايض سعيد جابر العجمي



٭ منصور فرج عيد الشمري



٭ محمد اسماعيل عبدالله الشطي



٭ محمد رمضان اسماعيل العنزي



٭ عبدالهادي دایخ دويخ وادي



٭ محمد رجب محمد طه



٭ فيصل دخيل حماد الحربي



٭ يوسف فهد حمدان الرشيدي



٭ عايض سلطان عوض المطيري



٭ عبدالله ناصر علي العجمي



٭ موسی حامد محمد العازمي



٭ وائل اسماعيل محسن البلام



٭ ناصر سعيد ناصر الطحنون



٭ انور جاسم محمد كلداني



٭ بدر تركي زعال المطيري



٭ محسن محمد محسن العتيبي



٭ بدر مشعل محمد العتيبي



٭ طلال ابراهيم عايد الشمري



٭ بطي مبارك بطي مبارك



٭ حسين أحمد مهدي البلوشي



٭ حمد فرج عودة السليماني



٭ عصام ابراهيم عبدالله الخشنام



٭ رائد رجب علي الرجيب



٭ فيصل عبدالعزيز يوسف المشعل



٭ فلاح محمد هادي العجمي



٭ ايمن يوسف عبدالرضا الصفار



٭ مهدی سالم مهدي العجمي



٭ منصور عصيري عبدالله الشمري



٭ علي عبداللطيف علي السعيد



٭ أحمد حميد زويد العنزي



٭ سلمان فلاح سلمان العنزي



٭ سالم محمد حرير الحسيني



٭ عبداللطيف حسين علي صفر



٭ خالد عبدالله سالم العاني



٭ بندير تراي زعال المطيري



٭ محمد جاسم سالم المولى



٭ نايف عوض مبارك النصافي



٭ حمدان عمير الحريجي



٭ محمد عبدالكريم محمد على



٭ حسن مطلق حسن العجمي



٭ ناصر خالد سعود الشمري



٭ محمد عوينان اذعار العازمي



٭ حمود عواض نهار المطيري



٭ عبدالرحمن عبدالله الجاسر



٭ أحمد خالد عبدالكريم اللهو



٭ محمد ذياب سعيد العلاطي



٭ عبدالرحمن علي مبروك ارشيد



٭ طلال عباس حبيب المناور



٭ مشاری مرشد محمد العنزي



٭ خلف فهد مزيد المطيري



٭ محمد عبدالرزاق ناصر عبدالعزيز



٭ عيسى سعود عيسى اسماعيل



٭ عبدالله ضيف الله محمد الرشيدي



٭ فهد محمد فالح الهاجري



٭ أحمد سالم تقي اكروف



٭ نايف مشهور فيصل الجنفاوي



٭ ناصر بدر مساعد العبهول



٭ داود فائق حسين القطان



٭ فهد سالم فهد الهاجري



٭ عبدالعزيز عبدالمجيد البلوشي



٭ شاكر عبدالرسول حسين العلي



٭ اسامه محمد عبدالرحمن العبيد



٭ علي محمد هجاج داهوم



٭ عبدالله حسين عبدالله الرامزي



٭ عبدالله سعد نايف الهاجري



٭ عبدالله أحمد عبدالمجيد بن حيدر



٭ خالد علي سليمان المفيدي



٭ خالد فهاد عرمان العجمي



٭ طلال سحيم غازي البصمان



٭ طارق ناصر صالح السلمي



٭ قبلان حمد حسن العجمي



٭ سعد سالم سعد الدوسري



٭ محمد نايف حباب الدوسري



٭ محمد أمير عبدالله الدابي



٭ عبدالله محمد غلوم حسن



٭ محمد خالد المطيري



٭ علي لهاوه مرتع العازمي



٭ علي فاضل عباس حيدر



٭ زيد نزال زيد



٭ أحمد عبدالرحيم جاسم الحمداني



٭ ناصر اسماعيل سالم الجميعان



٭ تركي سطام مجحم المطيري



بسام عبدالحميد غلوم دشتي