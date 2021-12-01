جددت وزارتا الخارجية والدفاع العراقيتان دعوة المواطنين العراقيين كافة إلى الابلاغ عن أي معلومات عن رفات المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.



ودعت الوزارتان، في نداء انساني وزعتاه، المواطنين العراقيين كافة او أي شخص يمتلك معلومات عن مواقع دفن مفترضة لرفات عراقيين او كويتيين فقدوا ابان الغزو العراقي او أي معلومات عن اماكن وجود الممتلكات الكويتية المتمثلة في المحفوظات والارشيف الاميري الكويتي الى سرعة الادلاء بها.



ودعا النداء الى التواصل بشأن هذه المعلومات مع وزارتي الخارجية والدفاع العراقيتين او سفارات وقنصليات وبعثات العراق المعتمدة في الخارج وبعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد.



وعرضت الوزارتان رقمي هاتف للتواصل مع وزارة الخارجية 009647901935622 ـ 009647901935623، ورقما لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع 009647901945476، وارقام هواتف للجنة الدولية للصليب الاحمر في بغداد 009647730157444 - 009647901930784 ـ 00964750212024.



وبينت ان الابلاغ عن هذه المعلومات يأتي تماشيا مع متطلبات هذا الملف الانساني وتعبيرا عن حرص العراق حكومة وشعبا على بذل اقصى درجات التعاون المبني على اسس الاخوة وحسن النية وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن.