حضور الجلسة البرلمانية 4 يناير.. واستئناف اجتماع السلطات الثلاث لاستكمال الحوار الوطني

مريم بندق



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» الجمعة 26 نوفمبر، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الجهود المضاعفة التي يبذلها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد تتقدم في الطريق المرسوم لها، والتي تهدف إلى تشكيل حكومة توافقية تواصل دعم ما أثمره الحوار الوطني من توافق بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد ودعم الاستقرار السياسي والذي ينعكس ايجابيا على المضي قدما في تلبية آمال وتطلعات المواطنين الكرام.



وشددت المصادر على ان هذه الجهود المضاعفة التي يبذلها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد مصحوبة بدعم أطراف حكومية وأغلبية نيابية تهدف الى إنجاز تشكيل جديد على الأقل خلال 3 أسابيع بصياغة جديدة ومنهج جديد يهدفان الى تلافي التصادم وطلبات عدم التعاون وطرح الثقة الا في القضايا الدستورية المستحقة.



وكشفت عن ان المرجح هو ان الحكومة التوافقية الجديدة ستلتئم 27 الجاري وتحضر الجلسة البرلمانية 4 يناير.



وردا على سؤال حول استئناف جلسات السلطات الثلاث لمواصلة الحوار الوطني تلبية لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أجابت المصادر: بالتأكيد ستستأنف جلسات السلطات الثلاث لمواصلة النظر في تكليفها من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بعد انتهاء المؤتمر الذي شارك فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.