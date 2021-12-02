وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نص على الآتي: تعد وسائل النقل العام واحدا من العوامل المؤثرة في الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي وتمثل شبكة الطرق المستخدمة في وسائل النقل العام أحد عوامل الانبعاث الحراري والتلوث البيئي الناجم عن غازات عوادم السيارات. ولما كان الملاحظ تكدس الطرق العامة بمركبات وباصات النقل العام مع اختلاف أنواعها وأحجامها والتي يسير الغالب منها بعدد قليل من الركاب ما يثير التساؤل حول جدوى هذا الكم منها ويشكل ازدحاما مروريا.



وبناء على ما تقدم وما لوحظ من قلة مستخدمي باصات النقل العام إضافة إلى الانبعاث الغازي من عوادم معظمها نتيجة استخدام (السولار) بدلا من مشتقات البنزين المعالج الخالية من مادة الرصاص، وما ينجم عن استخدامه من تلوث بيئي تشهده البلاد حتى ان بعض الهيئات العالمية أدرجت الكويت إلى حد الخطر في التلوث البيئي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مزودا بكل ما يتطلبه البيان من مكاتبات أو دراسات أو إحصائيات:



- كم عدد الباصات التابعة لشركة النقل العام التي تسير خطوطها على الطرق العامة والفرعية مع بيان نوعها من حيث عدد أدوارها الفردية والثنائية؟



- بيان احصائي مفصل بعدد مستخدمي وسائل النقل بالشركة منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال كل عام على حدة مقارنة بعدد الباصات؟



- ما السياسة المتبعة لإدارة أوقات الالتقاط (المدة الزمنية بين باص وآخر)؟