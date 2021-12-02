وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، قال في مقدمته إنه من ضمن إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت (2040) هو الاستكشاف والإنتاج من البحر لما له من أهمية لوجود احتياطات متوقعة ولكون الإنتاج البحري سواء غاز او نفط سيكون رديفا لإنتاج الحقول البرية، ناهيك عن الاهمية الاستراتيجية والسياسية، وعليه قامت شركة نفط الكويت بطرح مناقصة للحفر البحري لعدد ست آبار في بداية يناير 2018 وكان متوقعا ان يبدأ الحفر في 2019/6/1 ولمدة 4 سنوات.



وفي فبراير 2019 رست المناقصة على شركة شلمبرجيه اقل الأسعار بمبلغ 140 مليون دينار وبعدها نقضت المؤسسة تلك الترسية وأعادت الترسية على ثاني اقل الاسعار بزيادة 40 مليون دينار.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



- أسباب تأخر المشروع الحيوي لمدة تقارب 30 شهرا؟



- ما سبب تفاوت أسعار المناقصة؟



- تزويدي بكل ما تم بشأن هذا المشروع متضمنا كل القرارات التي اتخذت بشأن هذه المناقصة وصور ضوئية من موافقات اللجان سواء المتخصصة داخل شركة نفط الكويت او في مؤسسة البترول الكويتية.



- ما تأثير ذلك على المحتوى المحلي ومشاركة العنصر الكويتي في هذا (Local content) المشروع الحيوي؟



- ما الجهة التي أعدت كراسة المناقصة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب تكليف تلك الجهة.