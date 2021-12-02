قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا برغبة جاء كالتالي: إنه نظرا لما قدمه بعض الرياضيين في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وإحرازهم الكثير من الإنجازات والفوز بالبطولات والدورات ومنهم الجيل الذهبي في لعبة كرة القدم الذين تمكنوا من الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم عام 1982.



وطالــــب د.عبدالله الطريجي في اقتراحه الذي قدمه لاطلاق أسماء اللاعبين بالتالي:



1- إطلاق أسماء اللاعبين الذين حققوا إنجازات لدولة الكويت بالفوز بالبطولات الجماعية أو الفوز بالميداليـــات على الملاعب والصالات الرياضية أو على مداخـــل بوابات ستاد جابر أو الملاعب الرياضية في المناطق السكنيــــة، مع وضـــع صورة اللاعب مع نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية.



2- أن تضع وزارة التربية والهيئة العامة للرياضـــة الشـــروط والضوابط لاختيار اللاعبين الذين حققوا إنجازات وبطولات لدولة الكويت.