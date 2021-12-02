سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم بدر السهيل - عبدالعزيز المطيري



قدم النائب د.حمد روح الدين اقتراحا بإعفاء أهالي منطقة خيطان الجنوبي من تحمل قيمة الأراضي الممنوحة لهم والبالغة 15 ألف دينار على أن يتحمل كل مواطن تكاليف إزالة الأنقاض التي تخص قسيمته. وقال روح الدين انه تم الإعلان في عام 2017 عن تخصيص أراض للمواطنين في منطقة خيطان الجنوبي، وحتى الآن لم يتم تسليم أهالي المنطقة أذونات البناء، ونمى إلى علمنا أن سبب التأخير هو وجود أنقاض على الأراضي المخصصة لهم ما يستدعي إزالتها قبل تسليمهم أذونات البناء، ولما كان ذلك سيتسبب في مزيد من التأخير ويلحق الضرر بأصحاب القسائم الذين طال انتظارهم قرابة خمس سنوات قدم هذا الاقتراح.



من جانب آخر، قدم النواب د.صالح المطيري وخالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.بدر الملا وشعيب المويزري اقتراحا يقضي بخفض ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها. ونص الاقتراح على تحديد ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا، وإن كان العمل في الفترة المسائية يتم خفض ساعتين من ساعات العمل من دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. وأشار النائب د.صالح المطيري إلى أن الاقتراح يهدف إلى منح حيز من الوقت للأم العاملة الكويتية لرعاية أسرتها، مبينا أن العبرة ليست بعدد ساعات العمل وإنما بالإنتاجية.