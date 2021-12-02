وجـــه النائــــــب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كما يلي:



سؤال إلى وزير النفط



نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز عن عزم الكويت ترشيح محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لقيـادة المنظمـــة.



لذا يرجى تزويدي وإفادتي بما يلي:



1- ما إجراءات تعيين الأمين العام في منظمة أوپيك؟ وما الموعد المقرر للبت في ترشيح الكويت للأمين العام القادم للمنظمة؟



2- هل سبق أن تولى أمين عام كويتي قيادة منظمة الأوپيك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان اسم الأمين العام وفترة توليه هذا المنصب.



3- كم عدد الكويتيين الموظفين في منظمة أوپيك؟ وكم نسبتهم من العدد الإجمالي للموظفين في المنظمة؟



كما قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة جاء كالتالي:



نمى إلى علمي تعرض الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في عام 2021، والذي أدى إلى ضياع وفقدان بعض البيانات الرسمية للدولة في 2021.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:



1- ما مدى صحة الواقعة المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بصحته فهل شكلت لجنة تحقيق لمعرفة من وراء هذا الاختراق؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الذي وصلت إليه هذه التحقيقات؟



وهل حوسب المقصرون؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



2- هل اخترق الموقع الرسمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط منذ إنشائها؟



إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بما توصلت إليه التحقيقات (من وراء الاختراق)، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.