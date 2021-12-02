اندلعت اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة «طالبان» وعناصر حرس الحدود الإيراني.



وذكرت أفادت وكالة «أماج نيوز» الأفغانية، امس بأن مواجهات مسلحة مكثفة دارت في قضاء كانغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان، حيث طلبت «طالبان» من السكان المحليين مغادرة منازلهم. وأضافت الوكالة أن كلا الجانبين استخدم في الاشتباكات أسلحة خفيفة وثقيلة بما في ذلك منظومات مدفعية. ونقلت عن مصادر قولها ان مقاتلي «طالبان» سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو قالت إنها توثق الاشتباكات، فيما لم تحدد أسباب النزاع. من جهة اخرى، جددت «طالبان» دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها، بعد محادثات استمرت يومين في الدوحة.