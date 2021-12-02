أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا أمس حكما لصالح عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.



وقدم الطعون فتحي باشاغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 الجاري، بحسب لائحة قانون الانتخابات الرئاسية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.



وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة، صدور قرار لصالحه، وأشار عقب خروجه من المحكمة إلى أن «الحكم نهائي وغير قابل للطعن». جاء ذلك غداة حكم المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية، باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.



وبثت قناة «ليبيا الأحرار» الخاصة مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة المحكمة قبول الطعن المقدم ضد حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.



وقررت المحكمة «قبول الطعن شكلا وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية».