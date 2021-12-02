أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع كل من السعودية ومصر.



ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن اردوغان قوله في لقاء مع التلفزيون التركي مساء امس الأول «سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل».



وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، أوضح اردوغان ان اللقاءات متواصلة على مستوى الوزراء، معربا عن الأمل في أن «تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص أيضا».



ووصف اردوغان التطورات الأخيرة في علاقات تركيا مع الإمارات بـ«الخطوة التاريخية»، مبينا ان ثمة اتفاقيات وقعت بين الجانبين أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لأنقرة الأسبوع الماضي تبلغ قيمها 10 مليارات دولار.



وأشار إلى وجود زيارات من الجانب التركي للإمارات سيقوم بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان خلال الفترة الحالية إلى جانب عزم اردوغان زيارة ابوظبي في فبراير المقبل.



في السياق ذاته، بين الرئيس التركي ان ثمة مباحثات ستجرى مع مملكة البحرين، لافتا إلى ان مسؤولين بحرينيين سيزورون أنقرة في وقت لاحق لعقد لقاءات ومباحثات لتعزيز التعاون.



وأكد وجود إمكانيات جدية للتعاون بين تركيا ودول الخليج العربي، معربا عن التمنيات في تنفيذ مشاريع تعاون جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة.