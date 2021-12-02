أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير زورق مفخخ للميليشيات الحوثية قبل تنفيذه هجوما وشيكا بجنوب البحر الأحمر.



ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» عن التحالف قوله امس «ان الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة (الحديدة)» مشددة على ان التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



جاء ذلك غداة اعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار (صنعاء الدولي).



ونقلت وكالة (واس) عن التحالف تأكيده في بيان مساء امس الاول ان «محاولة استهداف المدنيين ستقابلها استجابة فورية للتهديد»، مشددا على ان «عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».



الى ذلك، قال قاسم بحيبح، وزير الصحة في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا إن الوضع الاقتصادي في البلاد، أثر سلبا على القطاع الصحي.



وأضاف بحيبح، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» امس أن «الوضع الاقتصادي أصبح صعبا جدا، وأثر على كل القطاعات سلبا وأحدها القطاع الصحي الذي أثر عليه الانهيار الاقتصادي للعملة بشكل كبير، بجوانب عوامل أخرى».



وأكد أنه إذا لم يساعد من الأشقاء اليمن اقتصاديا بشكل عاجل فالوضع مرشح للانهيار على كل الأصعدة ولن تنفع معالجات بعدها.



وواصلت العملة اليمنية انهيارها لتصل إلى أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الواحد 1651 ريالا يمنيا.



ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية.



وأدى التراجع المستمر والكبير للعملة، لتفاقم الوضع الإنساني وتراجع القدرة الشرائية، مع ارتفاع مضاعف لأسعار المواد الغذائية.