طلبت وزارة الخارجية الروسية من موظفي السفارة الأميركية على اراضيها، الذين أمضوا 3 سنوات بموسكو، المغادرة بحلول 31 يناير المقبل.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارحية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحافي امس: «إن هذا الطلب يأتي ردا على قرار أميركي في عام 2020 بتحديد مدة إقامة موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات العامة في نيويورك وهيوستن بـ 3 سنوات فقط».



وأضافت زاخاروفا:«نحن نعتبر أن هذا القرار الأميركي طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك»، مشيرة إلى أنه بحلول 31 يناير 2022 يتعين أن يغادر موظفو السفارة الأميركية الذين أمضوا في موسكو أكثر من ثلاث سنوات الأراضي الروسية.



وأكدت أن هذا لم يكن اختيار روسيا، فالولايات المتحدة هي التي أطلقت مثل هذه الأمر.



وكان السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أعلن مؤخرا أن الولايات المتحدة تشوه الحقائق المتعلقة بمطالبتها الديبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد، واصفا هذا الأمر بأنه طرد للديبلوماسيين الروس.