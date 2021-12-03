عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الرفاعي، حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتخفيض درجة إعاقة مواطن من إعاقة ذهنية شديدة ودائمة منذ الميلاد إلى إعاقة جسدية بسيطة.



وقال وكيل المدعي المحامي سعد اللميع إن موكله فوجئ بصدور شهادة من اللجنة الفنية التابعة للهيئة تضمنت تخفيض درجة إعاقته ونوعها حيث جاء فيها أن إعاقته جسدية بسيطة على الرغم من أنه يخضع لأحكام القانون 49/1996 في شأن المعاقين الذي كان ساريا قبل صدور القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحتى قبل إنشاء الهيئة.



وأضاف الميع: «سبق أن أصدر المجلس الأعلى لشؤون المعاقين شهادة تبين درجة إعاقة موكلي ونوعها على أنها إعاقة دائمة، وبعد إنشاء الهيئة تم تقييم إعاقته إعاقة ذهنية شديدة ودائمة منذ الميلاد، وبناء على هذه الشهادة حاز مركزا قانونيا لا يجوز للهيئة المساس به».