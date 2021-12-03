مواطن يتهم خليجياً بالشروع في قتل ابنه بأدوية

محمد الجلاهمة



قـــال مصـــدر أمنـــي لـ«الأنباء» إن مواطنا (57 عاما) تقدم الى مخفر شرق ببلاغ عن تغيب ابنه 26 عاما منذ أكثر من 6 أيام، وبعد عمل التحريات تبين ان المبلغ عن تغيبه متواجد في قسم العناية المركزة بمستشفى الأميري على خلفية تناول كمية من الحبوب وحالته غير مستقرة وحرجة.



هذا ، وصنفت القضية على اعتبارها شروعا في الانتحار. ولدى إبلاغ الأب بحالة الابن اتهم خليجيا من مواليد 1985 بالشروع في إعطاء الأدوية لابنه. وقد أمر وكيل النيابة بتسجيل قضية وإحالتها إلى النيابة. هذا، ولم يعرف السبب الذي منع الأب من أن يخطر بحالة ابنه وتواجده في حالة خطرة ولماذا وجه الأب بأصابع الاتهام الى المدعى عليه.