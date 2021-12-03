مبارك التنيب



أغلق رجال مباحث حولي قضية سرقة وافد يعمل في محل لبيع الأجهزة الإلكترونية في أحد المجمعات الشهيرة عن طريق استعمال العنف، وذلك بضبط حدث وزميله يتجاوزه في العمر بعام واحد، وبعرض المتهمين في طابور عرض تعرف المجني عليه عليهما، كما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، والتي سجلت تحت رقم 91 /2021 جنايات ميدان حولي.



وكان وافد سوري (65 عاما) أبلغ رجال الأمن أن شخصين دخلا على المجني عليه المحل، والذي يستأجره ويعمل به وافد هندي من مواليد 1966، حيث قام مجهولان بضربه وسلبا منه جهاز بلايستيشن 4 و2 بي اس بي وأجهزة إلكترونية أخرى، وقدم مقاطع تظهر المتهمين، وعليه تم عمل التحريات لتحديد مرتكبي الواقعة وتم ضبطهما.