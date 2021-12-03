محمد الجلاهمة



أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مقيم من إحدى الجنسيات العربية وبحوزته نحو 4 كيلو من مادة الشبو و2 كيلو من مادة الحشيش وميزان إلكتروني حساس، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وقال مصدر امني ان الموقوف وافد مصري ويعمل صيادا واعترف بأنه يعمل لحساب وافد آخر من نفس جنسيته لكنه يقيم في موطنه، مشيرا الى ان المعلومات التي أدلى بها المتهم جار نقلها الى السلطات المصرية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.



هذا، وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.