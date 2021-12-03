سعود عبدالعزيز



قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، صباح امس بجولة تفقدية في نادي الفروسية والرماية لاتحاد الشرطة الرياضي، حيث تفقد منشآت ومرافق النادي والتجهيزات الميدانية والكوادر الفنية والإدارية واسطبلات الخيول وعيادة البيطرة مضمار القفز الداخلي والخارجي وميادين الرماية.



ثم عقد الفريق النواف اجتماعا مع رئيس وأعضاء اتحاد الشرطة الرياضي، وتمت مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لتطوير الميادين الخاصة بالتدريب والبرنامج الزمني لبطولات قطاعات وزارة الداخلية.



وأكد على توفير كل الإمكانيات لاتحاد الشرطة الرياضي وتقديم جميع التسهيلات لأبناء المؤسسة الأمنية لتحفيزهم على ممارسة جميع انواع الرياضات لمساهمتها في رفع اللياقة البدنية التي تعتبر اولى مراحل رفع الجاهزية لرجل الامن للقيام بالأعمال المنوطة به بكل كفاءة واقتدار.



وأعرب رئيس وأعضاء اتحاد الشرطة الرياضي عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية ووكيل الوزارة على دعمهما لاتحاد الشرطة الرياضي، مؤكدين على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رفع اسم وزارة الداخلية عاليا، وتمثيلها أحسن تمثيل في المحافل المحلية والدولية.



هذا، وكان في مقدمة مستقبلي وكيل وزارة الداخلية الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء عبدالله الهاجري ورئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد حقوقي وليد الشهاب وأعضاء مجلس الإدارة.