بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية لاو الديموقراطية الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.