قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية بالشرق الاوسط هدف نبيل يسعى الجميع لتحقيقه لإنهاء ما تعاني منه المنطقة من توتر وعدم استقرار ونزاعات مستمرة منذ عقود.

وأضاف العتيبي في تصريح لتلفزيون الكويت و(كونا) على هامش اختتام اعمال الدورة الثانية للمؤتمر الثاني لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط برئاسة الكويت ان «الغرض من هذا المؤتمر هو اخلاء المنطقة من الاسلحة المدمرة من اجل استتباب الأمن والاستقرار فيها».



وأوضح ان المشاركين في المؤتمر الذي استمر لخمسة أيام تمكنوا من اعتماد وإنجاز لائحة اجراءات تحدد طريقة عمل المؤتمر وانتخاب الرئيس وعملية التصويت وكيفية إنشاء أجهزة فرعية تابعة للمؤتمر الى جانب العديد من التفاصيل الأخرى، وذلك بعد مشاورات واجتماعات عديدة غير رسمية.



وذكر العتيبي انه تم أيضا اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر الذي يتضمن ملخص لمواقف الدول الأعضاء التي تم التعبير عنها خلال انعقاد المؤتمر.