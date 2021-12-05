أكد السفير الشيخ عزام الصباح ممثلا عن وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حرص الكويت المشاركة في منتدى (روما ميد) في العاصمة الإيطالية روما باعتباره منصة مهمة لمناقشة وتداول الأفكار البناءة والرؤى للمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة والمستدامة في المنطقة.



وقال السفير عزام الصباح لـ «كونا» إن حضور منتدى روما لحوارات المتوسط (روما ميد) ينبع من حرص الكويت الدائم على المساهمة ودعم كافة المبادرات والمسارات الرامية الى تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار لدول وشعوب المنطقة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي بمر بها العالم.



وأكد أهمية هذا المنتدى الذي تستضيفه جمهورية ايطاليا الصديقة في مرحلة دقيقة من التحولات والتحديات التي تفرض التطلع بإيجابية الى آفاق التعاون المشترك وتطويره على نحو شامل للتنمية المستدامة المشتركة.



والتقى السفير عزام الصباح على هامش المنتدى المستشارة الديبلوماسية لرئيس الجمهورية الايطالي الوزيرة المفوضة ايمانويلا دأليساندرو حيث ناقشا أهداف المنتدى السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية الايطالية.