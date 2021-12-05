وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله مساء أمس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورمولا 1 في محافظة جدة والمقررة إقامتها اليوم 5 ديسمبر 2021.



هذا، وكان في استقباله على أرض المطار سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد والقنصل العام للكويت في جدة وائل العنزي.



وكان ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله غادر البلاد عصر امس متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكان في وداعه كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.