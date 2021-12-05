كشف الممثل الأميركي الحائز جائزة الأوسكار جورج كلوني، عن أنه رفض ذات مرة الحصول على مبلغ 35 مليون دولار مقابل ‏يوم عمل واحد في أحد الإعلانات التجارية، وذلك بعد التشاور مع زوجته لبنانية الأصل والمحامية في حقوق الإنسان أمل علم الدين.

وقال كلوني (60 عاما) خلال لقاء مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «أعترف بأنه عرض علي 35 مليون دولار مقابل عمل ليوم واحد في إعلان تجاري لشركة طيران، لكنني تحدثت مع زوجتي أمل حول هذا الأمر وقررنا أن الأمر لا يستحق العناء».



وفي اللقاء الذي أجري قبل عرض فيلم «ذا تيندر بار» The Tender Bar في بريطانيا، وهو من إنتاجه وإخراجه، وقام ببطولته بن أفليك، ودانييل رانييري وتاي شيريدان ومن المقرر إصداره في 17 ديسمبر الجاري، سئل جورج كلوني عن كيفية رفضه لهذا المبلغ الكبير في ذلك الوقت، قال: «أعتقد أن لدي ما يكفي من المال».

كما ذكرت «الغارديان» أيضا، أنه بالإضافة إلى صفقاته السينمائية المربحة، ورد أن جورج كلوني حصل على أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني من خلال الإعلان عن إحدى العلامات التجارية الشهيرة للقهوة، وباع سابقا شركة خاصة به مقابل مليار دولار، وتقدر ثروته الصافية بـ 500 مليون دولار، وقد نال لقب الممثل الأعلى أجرا في العالم عام 2018.

كذلك رد كلوني على سؤال عن سبب تباطؤه في التمثيل منذ زواجه من المحامية الحقوقية أمل كلوني في 2014 بالقول: «ليس هناك الكثير من الأدوار العظيمة عامة.

ولست مضطرا إلى التمثيل. تحدثت مع زوجتي عندما أتممت الستين من عمري هذا الصيف. قلت إن كلانا يحب ما يفعله. لكن علينا التأكد أننا دائما نعيش حياتنا».