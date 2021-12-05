قال موظفو حديقة أنتويرب للحيوان في بلجيكا، إن الاختبارات أثبتت إصابة فرسي نهر في الحديقة بكوفيد-19، فيما يمكن أن يكون أولى الحالات المسجلة في هذا النوع.



ولم تظهر على فرسي النهر إيماني (14 عاما) وهيرمين (41 عاما) أي أعراض بخلاف سيلان الأنف، لكن حديقة الحيوانات قالت إنهما وضعا في الحجر الصحي احترازيا.



وقال فرنسيس فيركامين الطبيب البيطري في الحديقة «على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها هذا النوع.

بشكل رئيسي وفي أنحاء العالم، تم تسجيل إصابة غوريلات وأسود ونمور... بهذا الفيروس».



ويعتقد أن فيروس كورونا انتقل من حيوان إلى إنسان، وثبت أنه انتقل من البشر إلى الحيوانات.