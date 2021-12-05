وصل النجم الكندي ـ العالمي جاستن بيبر إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية لإحياء حفلة موسيقية ضمن حفلات ختام جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.



هذا، ويشارك بيبر اليوم الأحد في الحفل الغنائي الضخم الذي يجمعه بالنجم المصري عمرو دياب ومنسق الأغاني والموسيقى (دي جي) العالمي ديفيد غيتا، ضمن فعاليات «جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1» على حلبة كورنيش جدة التي تحتضن الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم، في منافسة شرسة بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.