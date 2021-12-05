نجح رجل في السفر بالطائرة من باربادوس إلى ميامي مع مسدس في جيبه، على ما أفادت قناة تلفزيونية أميركية.



وذكرت قناة «ان بي سي 6»، أن هذا الراكب أمضى ساعات الرحلة الأربع وفي جيبه مسدس كان محشوا بخمس رصاصات.

ولم يكشف أمره سوى في مطار ميامي حين عثر عناصر في هيئة سلامة النقل بالولايات المتحدة (تي اس ايه) على المسدس في حوزته. ولم توضح القناة التلفزيونية تاريخ حصول الحادثة.



وذكرت «ان بي سي 6»، أن الراكب أبلغ الشرطة الأميركية بأنه استقل الطائرة من بريدج تاون عاصمة باربادوس حاملا المسدس داخل جيب سرواله.



وأوقفت الشرطة الرجل ووجه له قاض تهمة حمل السلاح بطريقة مموهة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات في فلوريدا. ودفع الراكب ببراءته. ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء منتصف ديسمبر الجاري.



من جهتها، قالت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي الجمعة، إنها طلبت إعداد «تقرير طارئ» حول القضية، متعهدة بمحاسبة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن حصول هذه الحادثة.



وأضافت «التبعات على البلاد خطرة وهائلة».



وتشكل الحادثة ثغرة أمنية كبيرة للولايات المتحدة التي حاولت تعزيز إجراءاتها الأمنية الحدودية، خصوصا في المطارات، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.



وتفرض واشنطن خصوصا على الحكومات الأجنبية، أن تطبق المعايير الأمنية الأميركية في المطارات التي تنطلق منها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة.