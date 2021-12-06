أكدت جمعية الهلال الأحمر أن ثقافة التطوع أصبحت سائدة عالميا واعتمدتها الكويت نهجا لها من خلال الأعمال والمبادرات الإنسانية والتطوعية التي أسهم بها المجتمع.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي صادف أمس إن العمل التطوعي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في عمل مختلف المنظمات الدولية لاسيما «الهلال الأحمر» التي تعنى بتقديم العمل الإنساني في مختلف الأزمات والكوارث.

وأضاف الحساوي أن هذه المناسبة تأتي بالتزامن مع جهود الجمعية وحرصها على التطوع الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية، موضحا ان المسؤولية على عاتق متطوعي الجمعية كانت كبيرة وسط جائحة كورونا، إذ وجدوا في المحاجر الصحية ومراكز التطعيم، كما ساهموا في توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة والعمالة علاوة على وجودهم خلال خطة الإجلاء الجوي والبري للكويتيين حول العالم وعودتهم إلى البلاد.