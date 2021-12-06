هادي العنزي



ابتعد فريق الكويت للسيدات في صدارة دوري URC لكرة الصالات للسيدات بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بعدما تغلب على فريق نادي الفتاة ثاني الترتيب 3-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 24 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 19 نقطة. وفي مواجهات أخرى، تمكنت سيدات العربي من الفوز على نظيراتهن بنادي السالمية 9-3، ليصبح رصيد «الأخضر» 19 نقطة بالمركز الثاني متفوقا على «الفتاة» بفارق الأهداف.



وفي ثالثة مواجهات السبت تغلب فريق نادي سلوى الصباح على «فتيات العيون» 7-1 ليتقدم إلى المركز الرابع بـ 6 نقاط، فيما تراجع الفريق الخاسر إلى المركز الخامس بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن نادي «سلوى»، وبقي «السماوي» في المركز السادس والأخير بـ 3 نقاط. ومع نهاية الجولة حافظت لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الكويت فجر العامر على صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.