يحيى حميدان



أرجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت التونسي نبيل معلول الفوز الكبير على القادسية 3-0 ضمن الجولة الثالثة من دوري stc الممتاز، إلى انضباط لاعبيه واستغلالهم الفرص التي أتيحت لهم بشكل افضل.



وأضاف أن «الأصفر» منافس صعب على مدى سنوات ودائما المواجهات أمامه وأمام العربي تكون الند للند وقليلة الفرص، لكن لاعبي «الأبيض» عرفوا كيف يستغلون الفرص رغم قلتها للطرفين.



وأشار معلول الى أن الكويت لعب مباراة كبيرة وتفوق على القادسية واستحق الانتصار بجدارة، لكنه اكد انه غير راض بنسبة 100% عن اداء فريقه، معتبرا أنه أمام عمل كبير للوصول الى المستوى المأمول في الأسابيع المقبلة. هذا، وأعلن أبناء علي ثنيان الغانم عن تقديم مكافأة مالية عبارة عن 2000 دينار لكل لاعب في الفريق الكويتاوي عقب الفوز على القادسية.