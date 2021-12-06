عبدالعزيز جاسم



قال رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد عقب خسارة فريقه أمام الكويت 0-3 في الجولة الثالثة من دوري stc الممتاز ان هذا حال كرة القدم، مشيرا الى أن اللاعبين لم يكونوا في «الفورمة» لكنني أطالب في نفس الوقت بعدم القسوة عليهم، لافتا الى أن الأصفر سبق أن تغلب على الكويت بذات النتيجة وهم كذلك، لذلك من يقدم المستوى الجيد في الملعب هو من يحقق الانتصار، مؤكدا أن الفريق سيظهر بصورة أفضل في المواجهات المقبلة.



وكانت جماهير الأصفر قد خرجت بعد المباراة غاضبة وطالبت إدارة النادي بتغيير المحترفين الذين لم يظهروا بالمستوى المأمول طوال المباريات الماضية ولم يستفد منهم الفريق بصورة جيدة.