اختتمت مساء السبت بطولة الراحل الشيخ علي الصباح السنوية للرماية موسم (2021-2022) بتتويج الفائزين بمسابقاتها الخمس من أبطال وبطلات نادي الرماية الكويتي الرياضي والحرس الوطني في فئتي العمومي والناشئين، حيث أسفرت نتائج البطولة التي استمرت 3 أيام عن فوز الرامي منصور الرشيدي من رماة الحرس الوطني بمسابقة الـ (سكيت) لفئة الرجال متقدما على الراميين محمد الديحاني وعبدالعزيز السعد من رماة (النادي الكويتي)، واللذان حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي، كما توج الرامي طلال الطرقي بلقب مسابقة رماية الـ (تراب)، فيما جاء الرامي خالد المضف ثانيا، واحتل الرامي ناصر المقلد المركز الثالث وجميعهم من رماة (النادي).



وفي منافسات السيدات، أحرزت رامية النادي الكويتي شيخة الرشيدي المركز الأول في مسابقة رماية الـ (سكيت).



وفي منافسات الناشئين حقق الرامي يوسف الرشيدي من (النادي) لقب مسابقة رماية الـ (تراب)، بينما حقق الرامي سعود الهاملي المركز الأول لمسابقة رماية الـ (سكيت) لنفس الفئة.