يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالمة مواجهة قوية في الـ 7:30 مساء اليوم تمثل قمة الدوري الممتاز للكرة الطائرة وتجمع الكويت مع القادسية ولكل منهما 15 نقطة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة، ويسبقها لقاء يجمع التضامن (5 نقاط) مع برقان (6 نقاط) في الـ 5:30، كما يلعب العربي (6 نقاط) مع الجهراء (5 نقاط) في الـ 6:00 على صالة الجهراء. ويسعى القادسية للاستمرار بصدارة الترتيب العام وتكرار فوزه على الأبيض والمحافظة على مشواره كحامل للقب الدوري، بينما يتطلع الكويت لإلحاق الهزيمة الأولى بطائرة القادسية واعتلاء صدارة الترتيب العام، علما أن الفوز بفارق 3 أشواط للأبيض سيمكنه من الوصول الى 18 نقطة والابتعاد بالصدارة فيما فوز القادسية سيكون تعزيزا وابتعادا عن أقرب المنافسين.