أسدى أتالانتا خدمة كبيرة لكل من ميلان وجاره إنتر بالحاقه الهزيمة بنابولي 3-2 في عقر دار الاخير ليدخل بدوره الصراع على اللقب ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.



وكان ميلان انتزع المركز الأول مؤقتا في وقت سابق بفوزه المتوقع على ساليرنيتانا 2-0، اتبعه إنتر بفوز صريح ولافت على روما 3-0 على ملعب الاخير، لكن الاول بقي متصدرا بعد فوز اتالانتا.



ويملك ميلان 38 نقطة مقابل 37 لإنتر في حين تراجع نابولي الى المركز الثالث مع 36 وعزز اتالانتا رصيده في المركز الرابع مع 34 نقطة.



على ملعب سان سيرو خرج ميلان فائزا على ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-0.



خاض ميلان المباراة في غياب قائده ومدافعه الدنماركي سيمون كاير الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته وخضع لعملية جراحية الجمعة ليبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.



وعلى ملعب روما الاولمبي، لقن إنتر مضيفه ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو درسا في فنون اللعبة بالفوز عليه بثلاثية من دون رد. وتابع إنتر بطل الموسم الماضي سلسلة نتائجه الايجابية، علما أنه لم يخسر في مبارياته الـ 11 الاخيرة في مختلف المسابقات. وعلى ملعب «دييغو مارادونا»، فشل نابولي في استعادة المركز الاول بسقوطه امام اتالانتا 2-3 في مباراة تقلبت فيها النتيجة 3 مرات. والفوز هو السابع تواليا لأتالانتا في الدوري المحلي.



وفي مباريات اخرى اقيمت امس، تغلب فيورنتينا على بولونيا 3-2، وهيلاس فيرونا على فينيزيا 4-3، وتعادل سبيزيا مع ضيفه ساسوولو 2-2.



وتختتم الجولة الـ 16 لـ «الكالتشيو» بمواجهتين، حيث يلتقي في الأولى إمبولي مع ضيفه أودينيزي، فيما يلعب كالياري مع تورينو.