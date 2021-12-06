انطلقت أمس في مدينة جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وذلك على مدار 3 أيام، في الفترة من الثالث حتى الخامس من ديسمبر الجاري. وتعد حلبة كورنيش جدة التي أقيمت عليها السباقات، هي الأسرع إنشاء في تاريخ حلبات الفورمولا 1، حيث تم تشييدها في 8 أشهر فقط، وفقا لأفضل معايير الصحة والسلامة وأعلى مستويات الجودة، حيث تتمتع بالعديد من المزايا المهمة للسائقين من أجل الانطلاق بأعلى سرعة ممكنة، وزيادة مستويات التشويق خلال السباق.



وتشمل حلبة جدة 27 منعطفا، منها 16 نحو اليسار، و11 في جهة اليمين، إلى جانب تخصيص 3 مناطق محتملة لتفعيل نظام التخفيض من السحب «دي آر إي»، بحيث يصل طول اللفة الواحدة على الحلبة 6.175 كيلومترا، مما يجعلها ثاني أطول حلبة على خارطة الفورمولا 1 بعد حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا.



وحلبة كورنيش جدة، هي الأسرع لهذا الموسم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومترا في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومترا في الساعة، حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها، لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.