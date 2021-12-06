حقق مان يونايتد فوزا صعبا على حساب ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف، في الاطلالة الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الجديد الألماني رالف رانغنيك وذلك ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الانجليزي الممتاز.



وجاء هدف «اليونايتد» الوحيد عن طريق البرازيلي فريد (77)، ليرفع الفريق رصيده الى 24 نقطة في المركز السادس، فيما بقي كريستال على رصيده السابق بـ 16 نقطة في المركز الـ 12.



وفي مباراة اخرى، سجل توتنهام فوزا عريضا على حساب نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة سجلها كل من البرازيلي لوكاس مورا (10) والكولومبي دافينسون سانشيز (67) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (77)، ليرفع «السبيرز» رصيده الى 25 نقطة في المركز الخامس، في حين ظل الخاسر على رصيده السابق بـ 10 نقاط في المركز الـ 20 والأخير.



هذا وتعادل ليدز يونايتد مع ضيفه برينتفورد 2-2.



وهبط تشلسي من المركز الاول الى الثالث بخسارته أمام جاره وست هام 2-3، لينتزع مان سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بتغلبه على مضيفه واتفورد 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء امس الاول، رافعا رصيده الى 35 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونقطتين عن تشلسي الخاسر الاكبر في هذه المرحلة.



وفرض صانع الالعاب البرتغالي برناردو سيلفا نفسه نجما لمباراة «السيتي» وواتفورد بتسجيله ثنائية رائعة ليقوده الى الفوز 3-1.



ولم تمض 4 دقائق حتى افتتح سيتي التسجيل عندما مرر فيل فودن كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها رحيم ستيرلينغ غير المراقب من مسافة قريبة داخل الشباك.



وأضاف سيلفا الهدف الثاني بعد تسديدة من الالماني ايلكاي غوندوغان مرتدة من حارس واتفورد فقام بحركة فنية خادعة ليسجل داخل الشباك (31).



وأضاع سيتي كما من الأهداف تناوب على إهدارها جاك غريليش في اكثر من مناسبة وستيرلينغ، قبل ان يضيف سيلفا الهدف الثالث عندما تلقى كرة داخل المنطقة فراوغ مدافعا قبل ان يصوبها في الزاوية البعيدة (63)، ورد واتفورد بهدف شرفي عن طريق الكولومبي خوان هرنانديس (74).