عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب من ملعب «سيغنال ايدونا بارك» بفوز غال جدا على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في مواجهة الـ «كلاسيكو» ضمن المرحلة 14 من الدوري الالماني لكرة القدم.



وكانـــت مواجهــــة «الكلاسكيو» فرصة امام دورتموند لانتزاع المركز الاول من غريمه البافاري، لكن الأخير كعادته كان حاضرا في المواعيد الكبرى وحسم لقاء القمة، ليبتعد عن دورتموند بفارق 4 نقاط في الصدارة.



وقال مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر: «لست واثقا مما اذا كنا نستحق الفوز على صعيد الأداء لكننا كنا متواجدين في المعركة، ربما يكون افتتاح التسجيل من قبل دورتموند ساعدنا بعض الشيء لأن الفريق المنافس ترك لنا حرية بناء اللعب بعد ذلك».



من جهة اخرى، أعلن نادي لايبزيغ أمس التخلي عن خدمات مدربه الأميركي جيسي مارش بسبب البداية المخيبة للموسم سواء في الدوري الألماني أو مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وقال وصيف بطل الموسم الماضي على حسابه في «تويتر»: «نادي لايبزيغ وجيسي مارش توصلا الى اتفاق لوضع حد لتعاونهما بأثر فوري».



وجاء قرار الإقالة بعد يومين من الخسارة أمام المضيف أونيون برلين 1-2 في افتتاح المرحلة الـ 14من الدوري المحلي، هي الثالثة تواليا والسادسة هذا الموسم في «البوندسليغا»، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الحادي عشر بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.