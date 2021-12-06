عزز ريال مدريد صدارته الى ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك بعد فوزه على مضيفه ريال سوسييداد ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الاسباني لكرة السبت، فضلا عن الهزيمة المرة التي تعرض لها أتلتيكو مدريد حامل اللقب امام ريال مايوركا 1-2، لتصب جميع هذه النتائج في مصلحة الفريق «الملكي».



فعلى ملعب أنويتا، نجح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة امام سوسييداد الذي تصدر «الليغا» لفترة قبل ان يتعرض لسلسلة هزائم أبعدته عن المركز الاول، وذلك بفضل هدفي البرازيلي فينيسيوس جونيور (47) والبديل الصربي لوكا يوفيتش (57).



ورفع ريال رصيده الى 39 نقطة متقدما على اشبيلية الثاني بفارق ثماني نقاط (31)، وريال بيتيس الثالث (30) وأتلتيكو الرابع (29).



وعلى الرغم من خروج نجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة مبكرا من اللقاء بسبب مشكلة عضلية (16)، لم يتأثر أداء «الميرينغي» كثيرا، لاسيما في الشوط الثاني، عندما تمكن الفريق من معالجة بعض الثغرات والسيطرة اكثر على الاستحواذ.



من ناحية أخرى، تعرض أتلتيكو مدريد الى خسارة مربكة قبل دربي مدريد الأسبوع المقبل وذلك على يد ريال مايوركا بنتيجة 2-1، علما ان اتلتيكو كان متقدما بالنتيجة حتى الدقيقة 80.



وتراجع بطل إسبانيا الى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، أي بفارق 10 نقاط عن ريال المتصدر، بدوره، ليتقدم مايوركا الى المركز 12 برصيد 19 نقطة من 16 مباراة. إلى ذلك، شدد رايو فايكانو الخناق على أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد بفوزه الثمين على ضيفه إسبانيول 1-0 أمس، وسجل مدافع الضيوف الأوروغوياني لياندرو كابريرا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (54).



وعزز رايو فايكانو موقعه في المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد اللذين يتقاسمان المركز الرابع مع أفضلية فارق الأهداف لفريق العاصمة الذي لعب مباراة أقل.



وتقام اليوم مباراة واحدة، حيث يستضيف خيتافي منافسه أتلتيك بيلباو في ختام الجولة الـ 16.