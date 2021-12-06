عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض توصية وزارة الاشغال العامة بالترسية على إحدى الشركات لمناقصة انشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع. وأضافت المصادر ان الوزارة كانت أرسلت الى جهاز المناقصات كتاب تضمن توصية بالترسية لإحدى الشركات «رابع أقل الأسعار» المطابق للشروط والمواصفات الفنية.



وأشارت المصادر الى انه بعد انعقاد اجتماع مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أصدر المجلس عدم الموافقة على توصية «الأشغال»، والإذن للجهة بالاستكمال مع جميع العطاءات استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز بالتوصية.



كذلك أقر مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.