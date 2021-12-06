مريم بندق



كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، عن انتهاج سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد منهجا جديدا قبل رفع أسماء المرشحين للتوزير إلى القيادة السياسية.



وقالت إن الخالد لن يكتفي بالاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين ويسأل المرشح عن التغريدات الصادرة منه وهل تتضمن مهاجمة او انتقاد أوضاع دولة معينة او نظام معين، والجامعة الحاصل منها على الشهادات العلمية التي يحملها وهل معترف بها أم لا، وعما اذا كانت عليه قضايا في المحاكم، أو أحكام قضائية سابقة؟ وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تمكن رئيس الوزراء من إصدار قرار إعفاء فوري لأي وزير تظهر بعد توزيره معلومات مغايرة لما تم الإدلاء به، ولن يكون مضطرا لانتظار إجراء تعديل وزاري.



من جهة أخرى، وعلى صعيد جهود وزارة الصحة لسد أي ثغرات لدخول المتحورة الجديدة «أوميكرون»، رأت مصادر مطلعة أهمية إصدار قرار ينص على إجراء فحص الـ «PCR» في مطار الكويت فور وصول القادمين، مؤكدة أن هذه الخطوة تحصن البلاد من «أوميكرون»، وتهدف إلى عدم التسبب في انتشار الفيروس إن وجد وحصره في أضيق حدود المخالطين لسهولة السيطرة عليه. وأوضحت أن أعداد القادمين الآن محدودة ويمكن ان يستوعب المختبر الخاص المخصص لعمل فحص الـ «PCR» هذه الأعداد، بدلا من اقتصاره الآن على كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة فقط. وشددت المصادر على أهمية الإسراع في إجراء الفحص على القادمين خصوصا القادمين من الدول الأفريقية الـ 9 التي اشترطت وزارة الصحة تطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين منها، وعدم دخول غير الكويتيين إلا بشرط أن يقيموا في دولة ثالثة 14 يوما.