أكد مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت د. بدر مال الله أن الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية الصادر عن المعهد بعنوان «مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة» يأتي تتويجا للعمل البحثي المشترك بين الكويت ومصر.

وأضـــاف د. مال الله لـ «كونا» على هامش حفل إطلاق التقرير ان جهود الباحثين وهيئة التحرير في إعداد التقرير اسهمت في تقديم تحليل شامل وعميق لمختلف الجوانب المتعلقة بقضية الدين العام في الدول العربية وهيكله وقدرة الدول العربية على تحمل أعبائه، مشيرا الى احتواء الاصدار على مقترحات وحلول عملية تراعي الخصائص والتفاوتات القائمة بين الدول العربية.

وأوضح أن الحلول والمعالجات تضمن مجالات الاصلاح الاقتصادي المعزز للنمو والسياسات المالية وإصلاح الادارة المالية وحوكمة إدارة الدين، بالاضافة الى تطوير الأسواق والمؤسسات المالية، مبينا ان نجاح الحلول «يبقى رهنا» بفاعلية دور الحكومات والأطر التشريعية والمؤسسية في الدول العربية لتوفير متطلبات تنفيذها.

وأكد د. مال الله أهمية الاصدار الخامس من تقرير التنمية العربية لتناوله أهم قضايا التنمية الحالية في الدول العربية، بالنظر الى واقع ومخاطر المديونية فيها، وما يتطلبه من حلول ومعالجات مستدامة في ظل الترتيبات الجديدة للاقتصاد العالمي.

وأعرب عن تقديره لاستمرار التعاون المثمر والبناء بين المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي والتحضير للاصدار السادس حول النمو الاقتصادي في الدول العربية ليمثل نواة للتعاون الفعال بين المؤسسات العربية المعنية بقضايا التنمية في الدول العربية.

وشارك في حفل إطلاق التقرير نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري د. أحمد كمالي ورئيس معهد التخطيط القومي بمصر د. علاء زهران.