الطالب زياد الرومي فاز بالجائزة الكبرى وقيمتها 12 ألف دولار تغطي تكاليف الإيجار لمدة عام

الطالبان عباس جوهر وعبدالله الظفيري فازا بجائزتين قيمة كل منهما 5000 و2500 دولار



اختتم بنك الخليج رعايته لمؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، الذي انطلق الأسبوع الماضي، ضمن برنامجه للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الذي يركز على دعم الشباب الكويتي.



وشارك بنك الخليج في المؤتمر الذي انعقد في مدينة شيكاغو، تحت شعار «دوم فخرنا»، في الفترة ما بين 25 و28 نوفمبر الجاري، حيث شهد المؤتمر عدة فعاليات للطلبة المغتربين، تضمنت فقرات ترفيهية وسحوبات على عدة جوائز مميزة.



وشهد المؤتمر الإعلان عن فوز الطالب زياد الرومي بالجائزة الكبرى من بنك الخليج، والتي شملت تغطية تكاليف الإيجار لمدة عام كامل، بقيمة تبلغ 12 ألف دولار، في حين فاز الطالب عباس جوهر بسحب على 5000 دولار والطالب عبدالله الظفيري بسحب على 2500 دولار.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: «أسعدتنا مشاركتنا في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية هذا العام، والتفاعل مع طلبتنا الكويتيين هناك الذين لمسنا منهم شوقا للوطن والأهل، ونتطلع لاستقبالهم قريبا في الكويت».



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، حيث يعمل موظفيه في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.

ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.

لمعرفة المزيد حول بنك الخليج، يرجى زيارة أي من فروع البنك البالغ عددها 58 أو من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الخليج www.e-gulfbank.com.

كما يمكن للعملاء الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1805805 أو إرسال استفساراتهم من خلال خدمة «واتساب» على الرقم 65805805 للحصول على المساعدة والتوجيه.