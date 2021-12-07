حافظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي الخيالي «إنكانتو» من إنتاج شركة ديزني، على المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا الشمالية نهاية هذا الأسبوع، بعدما حصد ما يقدر بـ 12.7 مليون دولار، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وحصد فيلم «غوستباسترز: أفترلايف» من سوني، تتمة الفيلم الشهير في الثمانينات، ما يقرب من 10.4 ملايين دولار ليحتل المركز الثاني، ما عزز مكانة الأفلام العائلية في صدارة شباك التذاكر.



كذلك احتلت دراما الجريمة الجديدة «هاوس أوف غوتشي» لريدلي سكوت المرتبة الثالثة مع إيرادات بلغت 6.8 ملايين دولار، ليواصل الفيلم الموجه للبالغين أداءه الصحي في وقت ألزمت المخاوف المرتبطة بكوفيد-19 الكثير من المشاهدين الأكبر سنا المنزل.



وحل فيلم «كريسماس ويذ ذي تشوزن: ذي مسنجرز»، وهو أول عرض في الصالات السينمائية للمسلسل الشهير على خدمات البث التدفقي «فاثوم إيفنتس»، في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 4.1 ملايين دولار.



إلى ذلك، حضر العرض الأول لفيلم «لا تنظروا إلى السماء» من إنتاج شبكة نتفليكس أمس الأول في نيويورك أبطال الفيلم ميريل ستريب وليوناردو دي كابريو وچينيفر لورانس وعدد من الفنانين.