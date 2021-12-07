تبرعت مالكة غابة في فرنسا بعشرين طنا من خشب التدفئة لمعسكر لاجئين في كاليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وذكرت صحيفة «لا فوا دو نورد» الفرنسية الأحد أن متطوعين ساعدوا في إحضار قطع الأخشاب من منطقة فوج التي تضم سلسلة جبال منخفضة في شرق فرنسا إلى مدينة كاليه.

ويعيش أكثر من ألف مهاجر في ملاجئ مؤقتة في المدينة الفرنسية الساحلية وحولها، في انتظار إمكانية العبور بشكل غير قانوني إلى بريطانيا.



وسيتم استخدام الخشب في التدفئة والطبخ.



وتستمر أزمة اللاجئين في مدينة كاليه وحولها منذ سنوات. وكان 27 شخصا قد لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم في القنال الإنجليزي لدى محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، وتتزايد التوترات بين فرنسا وبريطانيا حيث تكافح الدولتان من أجل التوصل الى حلول للمشكلة.